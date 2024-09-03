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Ruhsatsız silah taşıyanlara operasyon! 1878 şüpheliye işlem yapıldı

Filiz Uçan Savaş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.09.2024 08:30 Güncelleme: 03.09.2024 08:52
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Ruhsatsız silah taşıyanlara operasyon! 1878 şüpheliye işlem yapıldı

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde silah kaçakçılarına ve ruhsatsız silah taşıyanlara yönelik "Mercek-24" operasyonlarında 1878 şüpheliye işlem yapıldığını, 1975 silah ele geçirildiğini bildirdi.

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