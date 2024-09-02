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Bakan Fidan Suudi mevkidaşı Al Suud ile görüştü

Damla Karasu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.09.2024 16:52 Güncelleme: 02.09.2024 16:53
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Bakan Fidan Suudi mevkidaşı Al Suud ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Âl Suud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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