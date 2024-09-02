02 Eylül 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Öldürülen paramotorlu PKK'lıların kimlikleri belli oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.09.2024 17:06 Güncelleme: 02.09.2024 17:26
ABONE OL
Öldürülen paramotorlu PKK’lıların kimlikleri belli oldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, paramotor kullanarak eylem hazırlığı içerisinde olan ve etkisiz hale getirilen 4 teröristin kimliklerinin tespit edildiğini duyurdu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör