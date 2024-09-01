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ANKA-3 mühimmatla havalandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.09.2024 16:35
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ANKA-3 mühimmatla havalandı

TUSAŞ, ANKA-3'ün ilk mühimmatlı uçuşunu tamamladığını açıkladı. Yapılan paylaşımda uçuşa ilişkin görüntüler de yer alırken, "Vatanımızın güvenliği ve bağımsızlığımızın bekası için iz bırakmaya devam" denildi.

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