AFAD ve valilik uyardı! İstanbul’da kuvvetli yağış alarmı

Yurdun birçok noktasında hava sıcaklıklarında düşüş yaşanırken sağanak yağış etkili oldu. AFAD ve Meteoroloji'den de peş peşe uyarılar geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise yurt genelinde başta İstanbul olmak üzere çok sayıda ilde hafta sonu ve yeni haftada sağanak yağışın etkili olacağı kaydedilmişti.

AFAD, 2 ilde turuncu, 22 ilde ise sarı kod ile yağış uyarısı yaptı.

Meteoroloji tarafından yapılan uyarı sonrası bir uyarı da AFAD'tan geldi.

2 İLE TURUNCU 22 İLE SARI KOD!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada, "Meteoroloji'den alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre 2 ilimize turuncu, 22 ilimize ise sarı kod ile yağış uyarısı yapılmıştır" denildi.

AFAD, 2 ilde turuncu, 22 ilde ise sarı kod ile yağış uyarısı yaptı.

AFAD, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2 ilde turuncu, 22 ilde ise sarı kod ile yağış uyarısı yapıldığını bildirdi. Yapılan açıklamaya göre, Kırklareli ve Tekirdağ'da turuncu kod, Kastamonu, Karabük, Bolu, İstanbul, Sinop, Çankırı, Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Ardahan, Artvin, Kars, Edirne, Konya, Antalya, Isparta, Afyonkarahisar, Denizli, Burdur ve Manisa'da ise sarı kod uyarısı yapıldı.

AFAD, 2 ilde turuncu, 22 ilde ise sarı kod ile yağış uyarısı yaptı.

SEL VE SU BASKINLARINA DİKKAT!

Paylaşımda, turuncu yağış uyarısı verilen 2 ilden 57 ihbar alındığı ve Karabük'te 5 kişinin tahliye edildiği belirtilerek, "Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz" ifadelerine yer verildi.

İSTANBUL VALİLİĞİ DE UYARI YAYINLADI

AFAD'tan sonra bir uyarı da İstanbul Valiliği'nden geldi. Valilik sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, önümüzdeki 4 saatlik periyotta kuzey ilçeleri ve boğaz çevresi başta olmak üzere İstanbul'da yerel kuvvetli olması bekleniyor." denildi.

AFAD, 2 ilde turuncu, 22 ilde ise sarı kod ile yağış uyarısı yaptı.

İŞTE 5 GÜNLÜK BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölge genelinde (Çanakkale'nin batısı dışında) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE 20°C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.