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Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 17 terörist öldü

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.09.2024 12:10 Güncelleme: 01.09.2024 12:32
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Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 17 terörist öldü

Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyinde Pençe - Kilit operasyonu bölgelerinde 15 PKK'lı terörist ile, Suriye'nin kuzeyinde yer alan Münbiç bölgesinde 2 PKK/PKG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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