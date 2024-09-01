01 Eylül 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Azerbaycan'da halk sandık başında! Oy verme işlemi başladı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.09.2024 08:49 Güncelleme: 01.09.2024 08:58
ABONE OL
Azerbaycan’da halk sandık başında! Oy verme işlemi başladı

Azerbaycan'da milletvekili seçimi için oy kullanma işlemi yerel saatle 08.00'de başladı. Ülkede bulunan 6 milyon 421 bin kayıtlı seçmen, Milli Meclis üyelerini belirlemek için 7. kez sandık başına gidiyor. Oy verme işlemi yerel saatle 19.00'a kadar devam edecek.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör