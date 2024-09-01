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Başkan Erdoğan'dan Filistin için kritik temas! Veliaht Prens Muhammed bin Selman'la görüştü

Mehmet Karataş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.09.2024 15:56
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Başkan Erdoğan’dan Filistin için kritik temas! Veliaht Prens Muhammed bin Selman’la görüştü

Başkan Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile telefonda görüştü. Görüşmede İsrail'in Filistin topraklarındaki soykırımı ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

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