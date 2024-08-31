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Başkan Erdoğan Hava Harp Okulu Camisi'nin açılışını yaptı

Figen Koçak ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.08.2024 21:21
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Başkan Erdoğan Hava Harp Okulu Camisi’nin açılışını yaptı

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bakırköy'deki Hava Harp Okulu yerleşkesinde inşa edilen caminin açılışını gerçekleştirdi.

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