Yeni av sezonu açıldı! Başkan Erdoğan: "Tarımsal kredi limitini 40 milyon TL'ye çıkardık"
2024- 2025 Su Ürünleri Av Sezonu açılışında açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan balıkçıların yanında olunduğuna dikkat çekerek "Tarımsal kredi limitini 40 milyon liraya çıkardık. Denizlerde ve iç sularda balıklandırma faaliyetini hayata geçirdik." şeklinde konuştu. Başkan Erdoğan, geçtiğimiz yıl 100 ülkeye ihracat yapıldığını söyledi ve ülke ekonomisine 1,7 milyar dolarlık kazanç sağlandığını kaydetti. Konuşmasında İzmir Körfezi'ndeki kirliliğe de değinen Erdoğan "3 sene önce Haliç'te yaşadığımız müsilaj sıkıntısını hatırlıyoruz. İhmalkarlığın bedelini milletçe hepimiz ödüyoruz. Son teknolojiyle donatılmış balıkçı gemilerimiz uluslararası sularda da boy gösteriyor." dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2024- 2025 Su Ürünleri Av Sezonu Açılışı'nda açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan, Yenikapı'da düzenlenen 2024-2025 Su Ürünleri Av Sezonu Açılışı programında yaptığı konuşmada, her yıl olduğu gibi yine hep birlikte "Vira bismillah" diyerek sezonu açtıklarını söyledi.
"HEYECANINIZI GÖZLERİNİZDEN OKUYORUM"
Balıkçılığın, Yunus Aleyhisselam'ın, sabredenin, "Ya nasip" diyenlerin mesleği olduğunu kaydeden Başkan Erdoğan, "Bir kaptanın oğlu olarak, bir kardeşiniz olarak, heyecanınızı gözlerinizden okuyorum. Sizlerin şahsında tüm balıkçı kardeşlerimize Rabbimden bereketli, başarılı bir sezon niyaz ediyorum. Ağlarınızın hep dolu olmasını, dolu gelmesini temenni ediyorum." diye konuştu.
Başkan Erdoğan, bugüne kadar daima balıkçıların yanında olduklarını vurgulayarak, "Sektörümüzün gelişmesi için reel rakamlarla 23 milyar lira ÖTV indirimli yakıt desteği, 16 milyar lira yetiştiricilik desteği, 561 milyon lira küçük ölçekli balıkçılık desteği başta olmak üzere toplam 45 milyar lira doğrudan nakdi destek sağladık." ifadelerini kullandı.
"TARIMSAL KREDİ LİMİTİ 40 MİLYON TL'YE ÇIKARILDI"
Balıkçılara yönelik desteklerinin sadece bunlarla kalmadığını aktaran Başkan Erdoğan, şöyle devam etti:
"Sektörümüzün finansman ihtiyacını karşılamak için toplam 35 milyar lira Hazine destekli yatırım ve işletme kredisi sağladık. Önümüzdeki 3 yıllık dönemde de balıkçılarımızın Hazine destekli tarımsal kredi limitini 15 milyon liradan 40 milyon liraya çıkardık. Ayrıca balık stoklarımızı artırmak adına denizlerde ve iç sularda balıklandırma faaliyetini hayata geçirdik. Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023'te tam 100 milyon balık yavrusunu bereketli sularımızla buluşturduk. Verdiğimiz bu desteklerin karşılığını da hamdolsun aldık, alıyoruz."
"100 ÜLKEYE İHRACAT YAPTIK"
Başkan Erdoğan, balıkçıların yoğun emeği, gayretli çabaları ve sağlanan destekler sayesinde su ürünlerinin her zaman rekorların sektörü olduğunu dile getirerek, "2023-2024 sezonunda yıllık üretim miktarı ilk defa 1 milyon tonu geçerek, bu rekorlara yenisi eklendi. Bu rakamın 454 bin tonu avcılıktan elde edildi. Sadece üretimde değil, ihracatta da her yıl üst üste rekor kırıyoruz. Son olarak, geçtiğimiz yıl yüzde 40'ı Avrupa Birliği üyesi olmak üzere yaklaşık 100 ülkeye ihracat yaptık. Böylece ülke ekonomisine tam 1,7 milyar dolarlık kazanç sağladık. Tüm bu başarılarda emeği olan balıkçılarımıza teşekkür ediyorum." dedi.
"İZMİR KÖRFEZİ'NDEKİ SAHNELERİ GÖRDÜK"
Sürdürülebilir balıkçılık için bereketli denizlerin korunması gerektiğine vurgu yapan Başkan Erdoğan, şunları kaydetti:
"Maalesef bu konuda çok ciddi eksiklerimiz bulunuyor. Geçtiğimiz hafta İzmir Körfezi'ndeki sahneleri hep beraber gördük. 3 sene önce Haliç'te yaşadığımız müsilaj sıkıntısını çok iyi hatırlıyoruz. İhmalkarlığın, umursamazlığın bedelini sadece denizlerimiz, sadece balıkçılarımız değil milletçe hepimiz ödüyoruz. Bunun için siz balıkçı kardeşlerimizden daha fazla hassasiyet bekliyorum. En son teknolojiyle donatılmış balıkçı gemilerimiz sadece kendi kara sularımızda değil artık uluslararası sularda da boy gösteriyor. Balıkçılarımızın avlanma hakkı elde edebilmesi amacıyla her yıl yeni ülkelerle balıkçılık anlaşmalarına imza atıyoruz. Başta Afrika ülkeleri olmak üzere geçen yıl 10 olan anlaşma sağladığımız ülke sayısını bu yıl 15'e çıkardık. 12 ülkeyle de müzakerelerimizde son aşamaya geldik."
8 FARKLI ÜLKEDE AVCILIK FAALİYETİ
Yenikapı'daki 2024-2025 Su Ürünleri Av Sezonu Açılışı'nda konuşan Erdoğan, balıkçıların avlanma hakkı elde edebilmesi amacıyla her yıl yeni ülkelerle balıkçılık anlaşmalarına imza attıklarını, başta Afrika ülkeleri olmak üzere geçen yıl 10 olan anlaşma sağlanan ülke sayısını bu yıl 15'e çıkardıklarını, 12 ülkeyle de müzakerelerde son aşamaya geldiklerini, halihazırda Moritanya başta olmak üzere 8 farklı ülkede avcılık faaliyetinde bulunulduğunu söyledi.
"KAZAN KAZAN ANLAYIŞIYLA..."
Bu faaliyetleri başka ülkeler gibi sömürgeci anlayışla değil, kazan-kazan anlayışıyla yürüttüklerini kaydeden Başkan Erdoğan, "Kendimizle birlikte yerel halkın, dost ve kardeş devletlerin de ortaya çıkan katma değerden istifade etmesini sağlıyoruz. Farkını hissettiren Türk yatırımcılarımız, kurdukları fabrikalarda ürünlerini işleyip bulundukları ülke vatandaşlarına istihdam oluşturuyor." diye konuştu.
Başkan Erdoğan, gelecek dönemde yurt dışı balıkçılık girişimlerini daha da artıracaklarını belirterek, "Ülkemizin ve siz balıkçılarımızın menfaatlerini korumak adına uluslararası balıkçılık yönetim platformlarında büyük mücadeleler veriyoruz. Mavi yüzgeçli orkinos başta olmak üzere kalkan, kılıç, albakor ve kırmızı karides türlerinde aldığımız kota miktarları bunun göstergesidir. Ülkemizin menfaatleri doğrultusunda hakkımız olanı almak için çok daha fazlasını yapacağız." dedi.
BALIKÇILARA UYARI: SİZDEN HASSASİYET BEKLİYORUM
Balıkçılara seslenen Başkan Erdoğan, "Bereketli denizlerimizi korumak, buradan elde ettiğimiz geliri sürdürülebilir kılmak adına Tarım ve Orman Bakanlığımız gerekli çalışmaları yürütüyor. Artık uluslararası denizlerde balıkçılığın endüstrisini kurmayı hedefliyoruz. Balıkçılık ve su ürünleri konusunda çalışmalar yapmak üzere kurulan Meclis Araştırma Komisyonu da bir yandan çalışmalarını sürdürüyor. Siz kardeşlerimden istirhamım; su ürünleri avcılığına getirilen kurallara riayet etmenizdir. Benim balıkçı kardeşlerim evine ekmek götürdüğü mavi suları, çocuğunu okuttuğu, evladını evlendirdiği bereketli denizi en iyi koruyandır, kollayandır. Bu konuda sizden özellikle hassasiyet bekliyorum." diye konuştu.
Denizlerin, bereketli mavi suların, balıkların miras değil emanet olduğunu vurgulayan Başkan Erdoğan, "Gelecek nesillerimizin de bu lezzetten, sağlık kaynağından yoksun kalmasını istemeyiz. Denizlerimizin korunmasına, herkesten evvel balıkçı kardeşlerimizin öncülük etmesini bekliyoruz. Sizlere bereketli, bol kazançlı bir sezon diliyorum. Pruvanız neta, dümeniniz viya, rüzgarınız kolayınıza, bahtınız açık olsun diyor, mavi sularımızı siz balıkçılarımıza emanet ediyorum." ifadelerini kullandı.
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