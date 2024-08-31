Yeni av sezonu açıldı! Başkan Erdoğan: "Tarımsal kredi limitini 40 milyon TL'ye çıkardık"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2024- 2025 Su Ürünleri Av Sezonu Açılışı'nda açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan, Yenikapı'da düzenlenen 2024-2025 Su Ürünleri Av Sezonu Açılışı programında yaptığı konuşmada, her yıl olduğu gibi yine hep birlikte "Vira bismillah" diyerek sezonu açtıklarını söyledi.

"HEYECANINIZI GÖZLERİNİZDEN OKUYORUM"

Balıkçılığın, Yunus Aleyhisselam'ın, sabredenin, "Ya nasip" diyenlerin mesleği olduğunu kaydeden Başkan Erdoğan, "Bir kaptanın oğlu olarak, bir kardeşiniz olarak, heyecanınızı gözlerinizden okuyorum. Sizlerin şahsında tüm balıkçı kardeşlerimize Rabbimden bereketli, başarılı bir sezon niyaz ediyorum. Ağlarınızın hep dolu olmasını, dolu gelmesini temenni ediyorum." diye konuştu.