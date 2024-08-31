Karabük’te sağanak yağış sonrası sel! Araçlar suya gömüldü
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarıları sonrası birçok noktada yağış etkisini gösterdi. Bu illerden biri de Karabük oldu. Sağanak sonrası Karabük'te yollar göle dönerken araçlar suya gömüldü, çok sayıda ev ve iş yeri sular altında kaldı. Kentteki su baskınları nedeniyle bölgeye belediye ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yapılan uyarıların ardından birçok ilde sağanak yağış etkisini gösterdi. Yağışlar bazı noktalarda hayatı felç etti. Karabük'te de etkili olan sağanak sonrası su baskınları yaşandı.
Karabük'te akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. 100. Yıl Mahallesi'nde ektili olan sağanak sonrası iş yerlerini su bastı, park halindeki çok sayıda araç suya gömüldü.
ARAÇLAR İLERLEMEKTE GÜÇLÜK GEÇTİ
Kent merkezinde birçok noktada su baskını yaşandı. Bölgeye belediye ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sular altında kalan Karabük-Safranbolu yolunda da sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
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