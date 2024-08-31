Karabük’te sağanak yağış sonrası sel! Araçlar suya gömüldü

Yapılan uyarıların ardından birçok ilde sağanak yağış etkisini gösterdi. Yağışlar bazı noktalarda hayatı felç etti. Karabük'te de etkili olan sağanak sonrası su baskınları yaşandı.

Karabük'te akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. 100. Yıl Mahallesi'nde ektili olan sağanak sonrası iş yerlerini su bastı, park halindeki çok sayıda araç suya gömüldü.