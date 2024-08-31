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Sosyal medyada Atatürk'e hakaret eden şahıs gözaltına alındı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.08.2024 01:03
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Sosyal medyada Atatürk’e hakaret eden şahıs gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden Atatürk'e ve vatandaşlara hakaret eden Burak Keleş adlı şahsın İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı.

Sosyal medyadan Atatürk'e ve vatandaşlara hakaret eden şahıs için harekete geçildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya konuya ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı.Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı.

GÖZALTINA ALINDI

Bakan Yerlikaya şahsın gözaltına alındığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal medya üzerinden Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve Aziz milletimize hakaret eden Burak Keleş adlı şahıs İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzce yakalanarak gözaltına alınmıştır."

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