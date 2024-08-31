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Suriye ile yeni dönem! Bakan Güler: Esad bizi anladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.08.2024 10:09 Güncelleme: 31.08.2024 10:14
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Suriye ile yeni dönem! Bakan Güler: Esad bizi anladı

Son yıllarda Türkiye-Suriye ilişkilerinde büyük sorunlar yaşanırken iki ülkeden gelen normalleşme adımları sonrası yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak konuya ilişkin konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Aramızda çözülmeyecek bir sorun yok. Sorunları çözdükten sonra yine iki komşu ülke olarak normal faaliyetlerimizi sürdürebiliriz diye değerlendiriyorum." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Türkiye ve Suriye arasındaki "normalleşme" arayışında son dönemde oldukça önemli adımlar atıldı.

SURİYE İLE YENİ DÖNEM

Esad'ın "Suriye'nin Türkiye ile ilişkilerini geliştirmeyi amaçlayan tüm girişimlere açık olduğunu" söylemesinin ardından Başkan Erdoğan 29 Haziran'da Suriye ile diplomatik ilişkilerin yeniden kurulabileceğini belirterek,Suriye Rejiminin lideri Beşşar Esad'a yeşil ışık yaktı.

İki ülke arasında karşılıklı adımlar sürerken geçtiğimiz gün Esad'dan dikkat çeken bir çıkış geldi.

Suriye Rejiminin lideri Beşşar EsadSuriye Rejiminin lideri Beşşar Esad

Suriye Devlet Başkanı Esad, geçtiğimiz günlerde Halk Meclisi'nde konuşmuştu. Esad, Türkiye ile ilişkilere özel bir bölüm ayırdığı konuşmasında küresel ve bölgesel krizlere atıf yaparak, "düzeltilecek ilişkilerin düzeltilmesi için hızlı çalışma yapılması gerektiği" mesajını vermişti

"ESAD BİZİ ANLADI ÇÖZÜLEMEYECEK SORUN YOK"

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Esad'ın sözlerini değerlendirdi.

Güler, "Esad'ın son açıklamalarının gayet olumlu olduğunu değerlendiriyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız 'görüşmemiz mümkündür' diye ifade etmişti. Esad'ın da bunu anlamış ve algılamış olmasından da hakikaten memnuniyet duyduk. Böyle bir çatışma ortamının bir an önce bitirilip, her iki ülkenin de kendi normal faaliyetlerine dönmesi iki ülkenin de yararına olacaktır.Aramızda çözülmeyecek bir sorun yok. Sorunları çözdükten sonra yine iki komşu ülke olarak normal faaliyetlerimizi sürdürebiliriz diye değerlendiriyorum." ifadelerini kullandı.

Hürriyet'ten Hande Fırat'a konuşan Bakan Güler, Çelik Kubbe, Irak ile ortak operasyon ve Kerkük'te düşen İHA'ya ilişkin de önemli açıklamalarda bulundu.

TÜRK YAZILIMI İMZASI

Türkiye'nin hava savunması için Savunma Sanayii İcra Komitesi tarafından onaylanan Çelik Kubbe güvenlik şemsiyesi ile ilgili bilgi veren Güler, Çelik Kubbe'nin elemanları var. Radarlar var. Bir de hava savunma silahları var. Korkut, Hisar, Siper gibi. 4-5 farklı radar, 4-5 farklı irtifaları kapsayan atış unsuru var. Bir yazılım yapılacak. Bunların hepsini birleştirecek. Çelik Kubbe bu. Bu Türk yazılımı olacak." dedi.

IRAK İLE ORTAK OPERASYON OLABİLİR Mİ?

Irak hükümeti, terör örgütüne karşı son zamanlarda ciddi bir duruş sergileyerek, PKK'ya Irak'ta yer olmadığını ortaya koydu.

İmzalanan ortak mutabakatın önemine dikkati çeken Milli Savunma Bakanı Güler Ortak Koordinasyon Merkezi'nin Bağdat'ta kurulacağını hatırlatarak, "Orada hem Iraklı bir general, hem de bizim bir generalimiz olacak" dedi. Operasyon olup olmayacağına ilişkin ise Yaşar Güler şu ifadeleri kullandı:

"Bu iki general yapılacak faaliyetlerle ilgili sürekli birlikte ve koordineli olarak çalışacaklar.Bu faaliyetler arasında ortak operasyon olup olmayacağı konusuna ise, daha sonra ihtiyaçlar doğrultusunda belirlenerek karar verilecek."

Başika'daki askeri üs ile ilgili olarak ise Yaşar Güler şunları söyledi:

"Başika'yı ortak eğitim merkezine dönüştürüyoruz. Burada Irak kuvvetlerine vereceğimiz eğitim desteği ile Irak'ın daha eğitimli, daha başarılı birliklere sahip olmasına yardımcı olacağımız için memnuniyet duyuyoruz. Birlikte çalışacağız."

KERKÜK'TE DÜŞEN İHA

Milli Savunma Bakanı Güler, Kerkük'te düşen İHA ile ilgili olarak Dışişleri Bakanlığı'yla birlikte Irak makamlarıyla olayın tüm ayrıntılarının açıklığa kavuşturulması için koordinasyon içinde olduklarını söyledi ve ekledi:

Türkiye'ye ait Aksungur silahlı insansız hava aracı, Irak'ın Kerkük kenti yakınlarında düşürülmüştü.Türkiye'ye ait Aksungur silahlı insansız hava aracı, Irak'ın Kerkük kenti yakınlarında düşürülmüştü.

"BM'nin 51'inci maddesindeki meşru müdafaa ilkesi doğrultusunda TSK, terörle mücadelesini tek bir terörist kalmayıncaya kadar kararlılıkla devam ettirecektir. Türkiye ve Irak arasındaki terörle mücadele iradesi de imzalanan mutabakat zaptı ile giderek güçlenmektedir ve her iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi konusundaki kararlılık arttırılarak devam edecektir. Önümüzdeki dönemde sahada somut sonuçları da görülecektir.Irak'ın kuzeyini teröristlerden tamamen arındırma konusunda kararlıyız. Sayın Cumhurbaşkanımızın çizdikleri çerçeve doğrultusunda Irak sınırımızı güven altına alacak ve terör meselesini sorun olmaktan çıkaracağız."

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