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Başkan Erdoğan A takımını yeniliyor: AK Parti'de kritik gün salı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.08.2024 09:06 Güncelleme: 31.08.2024 09:11
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Başkan Erdoğan A takımını yeniliyor: AK Parti’de kritik gün salı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 3 Eylül Salı günü AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'na başkanlık edecek. Toplantıda kongre takvimi başlayacakken, tüm parti kadroları gözden geçirilecek. Başkan Erdoğan'ın parti vitrini ve A takımını yenilemesi bekleniyor.

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