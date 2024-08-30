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Bakan Tunç'tan asılsız iddialara yalanlama: Hükümlü iki Suriyelinin işe alındığı haberleri gerçek dışı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.08.2024 23:07 Güncelleme: 30.08.2024 23:15
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Bakan Tunç’tan asılsız iddialara yalanlama: Hükümlü iki Suriyelinin işe alındığı haberleri gerçek dışı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında sahte diploma hazırlamaktan hükümlü iki Suriyelinin Adalet Bakanlığında işe alındığı yönündeki açıklamalar gerçek dışı olup, dezenformasyon amaçlıdır." ifadelerini kullandı.

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