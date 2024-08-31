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Deniz Harp Okulu Diploma Töreni! Başkan Erdoğan: Kimseden icazet almayız

Aslı Bilger Kutludağ ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.08.2024 15:55 Güncelleme: 31.08.2024 17:01
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Deniz Harp Okulu Diploma Töreni! Başkan Erdoğan: Kimseden icazet almayız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'ne katıldı. Başkan Erdoğan, "Doğu ile ilişkilerimizi güçlendirirken, batıyla köklü iş birliğimizi ilerletmenin yollarını arayacağız. Biz birilerinin iddia ettiği gibi Avrupa Birliği ile Şanhay İşbirliği Teşkilatı arasında bir tercih yapmak mecburiyetinde değiliz" ifadelerini kullandı.

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