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Bakan Fidan'dan Rusya-Ukrayna savaşı açıklaması: Nükleer riske dönüşebilir

Aslı Bilger Kutludağ ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.08.2024 13:53 Güncelleme: 30.08.2024 14:15
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Bakan Fidan’dan Rusya-Ukrayna savaşı açıklaması: Nükleer riske dönüşebilir

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında Slovenya’ya gitti. Lübliyana'da düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Fidan, Rusya - Ukrayna savaşıyla ilgili "Avrupa'nın göbeğinde bu savaş büyük bir trajedi. Savaş nükleere dönüşebilir" dedi. Fidan ayrıca dünyaya Gazze çağrısını yineleyerek "Uluslararası toplum İsrail'e 'dur' demeli" ifadelerini kullandı.

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