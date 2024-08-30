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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Kütahya'da esnaf ziyareti

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.08.2024 15:03 Güncelleme: 30.08.2024 15:07
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan Kütahya’da esnaf ziyareti

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'nci yılı törenlerine katılmak için Kütahya'ya gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Altıntaş ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.

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