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MİT'ten PKK'nın Avrupa yapılanmasına operasyon! Denis Daniel Korkmaz yakalandı

Figen Koçak ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.08.2024 13:31 Güncelleme: 30.08.2024 13:41
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MİT’ten PKK’nın Avrupa yapılanmasına operasyon! Denis Daniel Korkmaz yakalandı

Son dakika haberine göre Milli İstihbarat Teşkilatı, PKK/KCK’nın Avrupa yapılanmalarına yönelik operasyonlarına devam ediyor. PKK/KCK’nın Fransa yapılanmasında aktif faaliyet gösteren Fransa vatandaşı Denis Daniel Korkmaz yakalanarak gözaltına alındı.

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