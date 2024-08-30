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Savaş gemisi TCG Poyraz Kocaeli'de ziyarete açıldı

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.08.2024 15:22
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Savaş gemisi TCG Poyraz Kocaeli’de ziyarete açıldı

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki yat limanına demirlenen TCG Poyraz hücumbotu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla 1 günlüğüne ziyaretine açıldı.

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