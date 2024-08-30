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Başkan Erdoğan Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuşuyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.08.2024 17:07 Güncelleme: 30.08.2024 17:19
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Başkan Erdoğan Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni’nde konuşuyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde (Kara Harp Okulu – Ankara) önemli açıklamalarda bulunuyor.

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