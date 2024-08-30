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Pegasus'ta bitmeyen rötar krizi: Yolcular isyan etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.08.2024 15:19 Güncelleme: 30.08.2024 15:26
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Pegasus’ta bitmeyen rötar krizi: Yolcular isyan etti

Pegasus Hava Yolları’nda Sabiha Gökçen-KKTC uçuşunda kalkış saati 22:00’dan 22:30’a ertelenen uçak, 2 saat daha fazladan rötar yapınca yolcular çileden çıktı. Öte yandan, bir ay önce Sabiha Gökçen-Dalaman ve Samsun-Sabiha Gökçen uçuşlarında aynı rezalet yaşandı. İşte detaylar...

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