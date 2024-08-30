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Bakan Fidan Slovenya Başbakanı Golob ile görüştü

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.08.2024 15:12
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Bakan Fidan Slovenya Başbakanı Golob ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Slovenya Başbakanı Robert Golob ile görüştü.

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