İstanbul'daki metrobüs kazasında 8 gözaltı
İstanbul Küçükçekmece'de yaşanan metrobüs kazası sonucu bir kişi hayatını kaybederken, 2'si ağır 50 kişi yaralandı. Olaya ilişkin metrobüs şoförü Düzgün Murat Çetin ve denetim amiri Şafak Yıldız gözaltına alınırken 6 kişi için daha gözaltı kararı verildi.
İstanbul Küçükçekmece'de dün sabah saatlerinde iki metrobüsün çarpışması sonucu 22 yaşındaki Ferhat Uçar hayatını kaybederken, 2'si ağır 50 kişi yaralandı.
TOPRAĞA VERİLDİ
Kazada hayatını kaybeden 22 yaşındaki Ferhat Uçar'ın cenazesi Adli Tıp'taki işlemlerin ardından ailesi tarafından teslim alındı. Esenyurt'ta getirilen Uçar'ın cenazesi ikindi vakti Uhud Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Esenyurt Yeni Mezarlığı'nda toprağa verildi.
GÖZALTINA ALINAN 4 KİŞİDEN İKİSİ SERBEST
Kazanın ardından gözaltına alınan 4 kişiden 2'si ifadeleri alındıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
2 KİŞİ ADLİYE'YE SEVK EDİLDİ
Gözaltına alınan, metrobüs şoförü Düzgün Murat Çetin ve denetim amiri Şafak Yıldız Sefaköy Polis Merkezi'nde tamamlanan işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Çetin ve Yıldız polis ekipleri eşliğinde Küçükçekmece Adliyesi'ne getirildi.
GÖZALTI SAYISI 8'E YÜKSELDİ
İstanbul'daki metrobüs kazasına ilişkin gözaltı sayısı 8'e yükseldi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 129 kilodan 66 kiloya düşme sırrını açıklandı! 38'lik kadın 1 yıl boyunca bakın ne yapmış!
- Camınızı, pencerinizi ışıl ışıl parlatacak yöntem! Hem ucuz hem de kesin çözüm
- Psikoloji TESTİ: Resimde gördüğünüz köpek sayısı zihinsel yaşınızı ortaya çıkarıyor!
- 30 Ağustos Cuma günü devlet daireleri çalışıyor mu? Vergi dairesi, kaymakamlık, belediyeler 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda açık mı, kapalı mı?
- Narin'in ağabeyi Enes Güran kimdir, kaç yaşında, tutuklandı mı? Ağabey'in kolundaki ısırık kime ait, bulundu mu? Kayıp Narin nerede?
- EGM Komiser Yardımcısı alımı 2024 | PAEM 450 personel alımı başvuruları başladı mı, şartları neler?
- YÖKDİL sınav sonuçları AÇIKLANDI mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2024 YÖKDİL sınav sonuç sorgulama ekranı...
- EBA bilgi güncelleme açıldı mı, ne zaman açılacak? 2024 EBA güncellendi mi, hangi tarihte olacak? MEB EBA güncelleme tarihleri...
- Garanti BBVA, Vakıfbank, Akbank, Denizbank, Ziraat ve Diğerleri paylaştı! Başvurana şipşak ödenecek: 23.500 TL cepte!
- 30 Ağustos resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 30 Ağustos Zafer Bayramı tam gün mü , yarım gün mü? 2024-2025 resmi tatiller takvimi...
- Tarım Kredi'de ay sonu fırsat kataloğu | 16'lı tuvalet kağıdı 132 TL'ye düştü! İşte indirimli ürünler listesi; zeytinyağı, nohut...
- Emekliye iki maaş birden yatacak! SSK, BAĞ-KUR, emekli sandığı fark etmeksizin piyango vurdu: 10.000, 12.500, 15.250, 20.000 TL alana...