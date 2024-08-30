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İstanbul'daki metrobüs kazasında 8 gözaltı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.08.2024 12:34 Güncelleme: 30.08.2024 12:57
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İstanbul’daki metrobüs kazasında 8 gözaltı

İstanbul Küçükçekmece'de yaşanan metrobüs kazası sonucu bir kişi hayatını kaybederken, 2'si ağır 50 kişi yaralandı. Olaya ilişkin metrobüs şoförü Düzgün Murat Çetin ve denetim amiri Şafak Yıldız gözaltına alınırken 6 kişi için daha gözaltı kararı verildi.

İstanbul Küçükçekmece'de dün sabah saatlerinde iki metrobüsün çarpışması sonucu 22 yaşındaki Ferhat Uçar hayatını kaybederken, 2'si ağır 50 kişi yaralandı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Kazada hayatını kaybeden 22 yaşındaki Ferhat Uçar'ın cenazesi Adli Tıp'taki işlemlerin ardından ailesi tarafından teslim alındı. Esenyurt'ta getirilen Uçar'ın cenazesi ikindi vakti Uhud Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Esenyurt Yeni Mezarlığı'nda toprağa verildi.

GÖZALTINA ALINAN 4 KİŞİDEN İKİSİ SERBEST

Kazanın ardından gözaltına alınan 4 kişiden 2'si ifadeleri alındıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

2 KİŞİ ADLİYE'YE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan, metrobüs şoförü Düzgün Murat Çetin ve denetim amiri Şafak Yıldız Sefaköy Polis Merkezi'nde tamamlanan işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Çetin ve Yıldız polis ekipleri eşliğinde Küçükçekmece Adliyesi'ne getirildi.

GÖZALTI SAYISI 8'E YÜKSELDİ

İstanbul'daki metrobüs kazasına ilişkin gözaltı sayısı 8'e yükseldi.

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