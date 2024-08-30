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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı!

Filiz Uçan Savaş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.08.2024 11:35
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Büyük Taarruz ve zafer, emperyalist güçlere karşı onurlu bir mücadele olarak mazlum milletlere umut vermiş, Kurtuluş Savaşımızı zafere ulaştıran yolu açmış, ardından Cumhuriyetimiz kurulmuştur." ifadesini kullandı.

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