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Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı!

İslim İstanbullu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.08.2024 11:32
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Başkan Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan sosyal medya adresinden 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımı geldi. Erdoğan "30 Ağustos, tarihimizin en parlak zaferlerinden biri olarak, bize birlik ve beraberliğin gücünü gösteriyor." ifadelerini kullandı.

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