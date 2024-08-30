30 Ağustos 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Büyük zaferi kanlarıyla yazdılar! Taarruz planlarını gizleyen maç

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.08.2024 07:02
ABONE OL
Büyük zaferi kanlarıyla yazdılar! Taarruz planlarını gizleyen maç

Türk ordusu, 26 Ağustos 1922'de başlayan ve 30 Ağustos Zaferi ile sonuçlanan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nde tarihin en büyük kahramanlık destanlarından birini yazdı. Zaferin taktik planı ise bir futbol maçıyla gizlendi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör