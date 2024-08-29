Merkez Bankası zorunlu karşılık uygulamasını değiştirdi
Merkez Bankası, Türk lirasını desteklemek amacıyla bir dizi yeni adım attı. Zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gidildi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), parasal aktarım mekanizmasını desteklemek amacıyla zorunlu karşılık uygulamasında değişikliler yaptığını duyurdu.
TCMB'den yapılan yazılı açıklamada zorunlu karşılık uygulamasında yapılan değişikler duyuruldu. Açıklamaya göre değişiklikler şöyle:
"Gerçek kişi TL mevduat payı yüzde 45 ila yüzde 50 arasında bulunan bankalar için aylık artış hedefi 0,8 puana yükseltildi. Gerçek kişi TL mevduat payı yüzde 60'ı geçen bankalar için aylık artış hedefi kaldırılarak yüzde 60'ın üzerinde kalınması koşulu getirildi. Kur Korumalı Mevduat'ın (KKM) TL'ye geçişine ve yenilenmesine ilişkin toplam hedef hesaplamasına tüzel kişi KKM dahil edildi. TL mevduat için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık tutarına TL'ye geçiş oranı seviyesine göre uygulanan faiz oranı üst sınırı, politika faiz oranının yüzde 84'üne yükseltildi. TL zorunlu karşılıklarda bloke tesis oranı da 5 puan artırıldı."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 129 kilodan 66 kiloya düşme sırrını açıklandı! 38'lik kadın 1 yıl boyunca bakın ne yapmış!
- Camınızı, pencerinizi ışıl ışıl parlatacak yöntem! Hem ucuz hem de kesin çözüm
- Psikoloji TESTİ: Resimde gördüğünüz köpek sayısı zihinsel yaşınızı ortaya çıkarıyor!
- 30 Ağustos Cuma günü devlet daireleri çalışıyor mu? Vergi dairesi, kaymakamlık, belediyeler 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda açık mı, kapalı mı?
- Narin'in ağabeyi Enes Güran kimdir, kaç yaşında, tutuklandı mı? Ağabey'in kolundaki ısırık kime ait, bulundu mu? Kayıp Narin nerede?
- EGM Komiser Yardımcısı alımı 2024 | PAEM 450 personel alımı başvuruları başladı mı, şartları neler?
- YÖKDİL sınav sonuçları AÇIKLANDI mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2024 YÖKDİL sınav sonuç sorgulama ekranı...
- EBA bilgi güncelleme açıldı mı, ne zaman açılacak? 2024 EBA güncellendi mi, hangi tarihte olacak? MEB EBA güncelleme tarihleri...
- Garanti BBVA, Vakıfbank, Akbank, Denizbank, Ziraat ve Diğerleri paylaştı! Başvurana şipşak ödenecek: 23.500 TL cepte!
- 30 Ağustos resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 30 Ağustos Zafer Bayramı tam gün mü , yarım gün mü? 2024-2025 resmi tatiller takvimi...
- Tarım Kredi'de ay sonu fırsat kataloğu | 16'lı tuvalet kağıdı 132 TL'ye düştü! İşte indirimli ürünler listesi; zeytinyağı, nohut...
- Emekliye iki maaş birden yatacak! SSK, BAĞ-KUR, emekli sandığı fark etmeksizin piyango vurdu: 10.000, 12.500, 15.250, 20.000 TL alana...