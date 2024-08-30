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İstanbul'da eylem hazırlığı yapan DEAŞ'lı terörist yakalandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.08.2024 10:58 Güncelleme: 30.08.2024 11:19
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İstanbul’da eylem hazırlığı yapan DEAŞ’lı terörist yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Türkiye'ye yasadışı yollardan gelerek İstanbul'da bombalı eylem hazırlığı yapan DEAŞ'lı terörist polisin takibi sonucu kıskıvrak yakalandığı duyuruldu.

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