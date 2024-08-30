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HÜRJET Mısır'da vitrine çıkacak! Envanterdeki yerini almaya hazırlanıyor...

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.08.2024 16:24
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HÜRJET Mısır’da vitrine çıkacak! Envanterdeki yerini almaya hazırlanıyor...

Türkiye'nin ilk jet motorlu süpersonik eğitim uçağı HÜRJET, Mısır Uluslararası Airshow'a katılarak uçuş gösterisi yapacak.

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