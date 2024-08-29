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Tarım politikaları güçleniyor! Bakan Bolat: Çiftçi ile üreticilere destek artıyor

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.08.2024 20:42
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Tarım politikaları güçleniyor! Bakan Bolat: Çiftçi ile üreticilere destek artıyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ankara Toptancı Hali yöneticileriyle bir araya geldi. Bakan Bolat "Hükümet olarak, tarım politikamızı güçlendirmeye ve çiftçi ile üreticilerimize desteğimizi artırmaya devam ediyoruz" dedi.

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