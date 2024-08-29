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Bakan Hakan Fidan Belçikalı mevkidaşıyla Brüksel'de bir araya geldi

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.08.2024 20:59
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Bakan Hakan Fidan Belçikalı mevkidaşıyla Brüksel’de bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika Dışişleri, Avrupa İşleri, Dış Ticaret ve Federal Kültürel Kurumlar Bakanı Hadja Lahbib ile bir araya geldi.

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