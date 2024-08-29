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Bingöl'de kalaşnikof ve 2 av tüfeği ele geçirildi

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.08.2024 20:04
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Bingöl’de kalaşnikof ve 2 av tüfeği ele geçirildi

Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada şehir içinde jandarma ekipleri tarafından yapılan kontroller esnasında 2 araçta kalaşnikof ve 2 av tüfeği ele geçirildi.

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