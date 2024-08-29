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Milli Savunma Bakanlığından 'ABD ile ortak tatbikat' ve 'S-400' iddialarına cevap

Kübra Kılıç ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.08.2024 12:08 Güncelleme: 29.08.2024 12:14
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Milli Savunma Bakanlığından ’ABD ile ortak tatbikat’ ve ’S-400’ iddialarına cevap

Milli Savunma Bakanlığından TCG Anadolu, TCG Gökova’nın ABD’ye ait USS Wasp gemisiyle gerçekleştirdiği eğitimlere ilişkin açıklama geldi. MSB kaynakları, S-400 hava savunma sisteminin kullanılmaması şartıyla F-35 satışının gerçekleşebileceğine dair iddialara da yanıt verdi.

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