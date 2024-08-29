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Kalkınma Yolu Projesi’nde ilk toplantı! Bakan Uraloğlu: Avrupa'nın her ülkesine kesintisiz ulaşım sağlayacağız

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 29.08.2024 17:30 Güncelleme: 29.08.2024 17:37
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Kalkınma Yolu Projesi’nde ilk toplantı! Bakan Uraloğlu: Avrupa’nın her ülkesine kesintisiz ulaşım sağlayacağız

Kalkınma Yolu Projesi 1. Bakanlar Konseyi Toplantısı İstanbul Dolmabahçe'de gerçekleşti. Bakan Uraloğlu, "Proje ile Asya ile Avrupa arasındaki seyahat süresini Türkiye üzerinden önemli ölçüde azaltacağız” dedi.

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