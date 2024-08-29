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Ankara'da 8 yıl 3 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası firarı yakalandı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.08.2024 15:54 Güncelleme: 29.08.2024 15:56
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Ankara’da 8 yıl 3 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası firarı yakalandı

Ankara'da 2 ayrı suçtan 8 yıl 3 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli güvenlik ekiplerinin takibi sonucu yakalandı. Şüpheli adli işlemlerinin ardından hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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