Dışişleri Bakanlığından "Kerkük" açıklaması: Türkiye'nin terörle mücadelede kararlılığı tamdır!

"TÜRKİYE'NİN TERÖRLE MÜCADELEDE KARARLILIĞI TAMDIR"

Dışişleri Bakanlığından Kerkük'te yaşanan olaya ilişkin açıklama geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türkiye ve Irak arasında terörle mücadele alanında giderek kuvvetlenen güçlü ve ortak bir irade bulunmaktadır. Bugünkü olayın tüm ayrıntılarıyla aydınlatılması için Irak makamlarıyla koordinasyon sağlanmıştır" denildi.

Türkiye'nin terör örgütü PKK ile mücadelede kararlılığın tam olduğu vurgulandı.