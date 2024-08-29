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Dışişleri Bakanlığından "Kerkük" açıklaması: Türkiye'nin terörle mücadelede kararlılığı tamdır!

Giriş: 29.08.2024 19:16 Güncelleme: 29.08.2024 19:27
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Dışişleri Bakanlığından Kerkük açıklaması: Türkiye’nin terörle mücadelede kararlılığı tamdır!

Dışişleri Bakanlığından Kerkük'te yaşanan olaya ilişkin açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türkiye ve Irak arasında terörle mücadele alanında giderek kuvvetlenen güçlü ve ortak bir irade bulunmaktadır. Bugünkü olayın tüm ayrıntılarıyla aydınlatılması için Irak makamlarıyla koordinasyon sağlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'ye ait Aksungur silahlı insansız hava aracı, Irak'ın Kerkük kenti yakınlarında düşürüldü.

"TÜRKİYE'NİN TERÖRLE MÜCADELEDE KARARLILIĞI TAMDIR"

Dışişleri Bakanlığından Kerkük'te yaşanan olaya ilişkin açıklama geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türkiye ve Irak arasında terörle mücadele alanında giderek kuvvetlenen güçlü ve ortak bir irade bulunmaktadır. Bugünkü olayın tüm ayrıntılarıyla aydınlatılması için Irak makamlarıyla koordinasyon sağlanmıştır" denildi.

Türkiye'nin terör örgütü PKK ile mücadelede kararlılığın tam olduğu vurgulandı.

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