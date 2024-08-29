30 Ağustos Zafer Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlanacak! Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde büyük kutlama

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile açılışı yapılacak programda kahraman şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua okunacak.

Zafer kutlamasına özel hazırlanan kısa film gösteriminin de yer alacağı programda, yurt dışında ve yurt içinde görev yapan Türk birliklerinin 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini ilettiği video mesajları da izletilecek.