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3 botta bulunan 96 düzensiz göçmen yakalandı! Çanakkale'de operasyon

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.08.2024 19:30
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3 botta bulunan 96 düzensiz göçmen yakalandı! Çanakkale’de operasyon

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde düzenlenen operasyonda seyir halindeki lastik botlarda 96 düzensiz göçmen yakalandı. Şahıslar şlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü. İşte detaylar...

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