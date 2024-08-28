28 Ağustos 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

CHP'de Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a kınama cezası

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.08.2024 20:26
ABONE OL
CHP’de Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a kınama cezası

CHP'de eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na söylediği sözler nedeniyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen Tanju Özcan'a oy birliği ile kınama cezası verildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör