Akdeniz sallandı! Girit açıklarında 5.2 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de Girit Adası açıklarında 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin açıkladığı verilere göre deprem yerin 11.3 kilometre derinliğinde gerçekleşti. İşte detaylar ve son depremler listesi..
Akdeniz'de Girit Adası açıklarında meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremin yerin 11.3 kilometre derinliğinde gerçekleştiği öğrenildi. Depreme ilişkin detayları Kandilli Rasathanesi açıkladı.
Merkez üssünün Girit Adası olduğu deprem saat 19.29'da meydana geldi.
SON DEPREMLER
2024.08.28 19:29:51 34.7893 24.1527 11.3 -.- 5.2 5.1 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2024.08.28 18:44:08 36.7580 34.3197 9.0 -.- 2.3 -.- SIRAC-ERDEMLI (MERSIN) İlksel
2024.08.28 18:40:14 36.7688 34.3000 1.6 -.- 2.6 -.- SIRAC-ERDEMLI (MERSIN) İlksel
2024.08.28 17:42:46 41.4415 40.2047 9.7 -.- 2.5 -.- RIZE ACIKLARI (KARADENIZ) İlksel
2024.08.28 17:17:50 37.3798 36.7767 5.0 -.- 1.3 -.- UZUNSOGUT-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.08.28 16:08:19 37.8950 36.2598 5.0 -.- 2.5 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.08.28 15:55:31 36.9957 29.8118 5.0 -.- 2.2 -.- KAYABASI-KORKUTELI (ANTALYA) İlksel
2024.08.28 15:49:13 36.7760 36.4812 12.5 -.- 1.9 -.- SOGUT-HASSA (HATAY) İlksel
2024.08.28 15:28:54 36.6692 33.7008 5.0 -.- 1.6 -.- KARACAOGLAN-MUT (MERSIN) İlksel
2024.08.28 13:50:41 38.5150 39.1167 24.5 -.- 1.9 -.- BADEMPINARI-(ELAZIG) İlksel
2024.08.28 13:02:25 38.1500 32.7057 0.0 -.- 1.6 -.- YAZIBELEN-SELCUKLU (KONYA) İlksel
2024.08.28 12:53:30 39.3390 29.3298 0.0 -.- 1.5 -.- BAHATLAR-EMET (KUTAHYA) İlksel
2024.08.28 12:46:02 39.2350 27.7195 0.0 -.- 1.4 -.- DENIS-SOMA (MANISA) İlksel
2024.08.28 12:35:42 39.8133 28.8852 7.2 -.- 1.4 -.- DURHASAN-BUYUKORHAN (BURSA) İlksel
2024.08.28 12:27:03 38.5967 27.1977 5.2 -.- 1.3 -.- ALANICI-MENEMEN (IZMIR) İlksel
2024.08.28 12:24:54 39.8757 28.8348 0.0 -.- 1.9 -.- ALTINTAS-ORHANELI (BURSA) İlksel
2024.08.28 11:25:58 38.3098 38.1682 12.9 -.- 2.2 -.- DURULDU-(MALATYA) İlksel
2024.08.28 11:03:20 37.7475 30.7937 8.6 -.- 1.9 -.- DARIOREN-(ISPARTA) İlksel
2024.08.28 11:02:07 36.3892 36.2850 13.9 -.- 1.8 -.- GULOVA-KUMLU (HATAY) İlksel
2024.08.28 10:52:53 38.0680 37.1730 10.2 -.- 1.8 -.- EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.08.28 10:16:06 39.0858 27.5412 0.0 -.- 1.8 -.- EGNEZ-SOMA (MANISA) İlksel
2024.08.28 10:01:51 38.1517 27.3102 5.3 -.- 1.9 -.- KAPLANCIK-TORBALI (IZMIR) İlksel
2024.08.28 08:55:26 38.5223 39.2275 3.1 -.- 1.6 -.- GOZEBASI-(ELAZIG) İlksel
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