Başkan Erdoğan Beşar Esad görüşmesi ne zaman? Türkiye’nin çekinceleri neler? İşte masadaki iki formül...

Türkiye ile Suriye arasında yıllardır sıkıntılı olan ilişkilerde yeni bir döneme girilirken tüm gözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Beşşar Esad arasında yapılacak görüşmeye çevrildi.

İki lider de kritik zirve öncesi normalleşme adımlarını destekler nitelikte açıklamalar yapmayı sürdürüyor.

ERDOĞAN: İÇ İŞLERİNE KARIŞMA DERDİMİZ YOK

Esad'ın "Suriye'nin Türkiye ile ilişkilerini geliştirmeyi amaçlayan tüm girişimlere açık olduğunu" söylemesinin ardından Başkan Erdoğan 29 Haziran'da Suriye ile diplomatik ilişkilerin yeniden kurulabileceğini belirterek, "Yani biz Suriye'yle bu ilişkileri geliştirmekte geçmişte nasıl birlikteysek yine aynı şekilde birlikte hareket ederiz. Suriye'nin de iç işlerine karışmak gibi bir derdimiz, bir hedefimiz asla olamaz. Çünkü Suriye halkı bizim kardeş halklar olarak beraber yaşadığımız bir topluluktur. Nasıl ki biz Suriye'yle ilişkilerimizi çok çok canlı tuttuysak geçmişte, ailece görüşmelere varıncaya kadar biliyorsunuz Sayın Esed'le biz bu görüşmeleri yaptık. Yarın olmaz diye bir şey kesinlikle mümkün değil, yine olur. Suriye'nin iç işlerine karışmak gibi de bir derdimiz asla yok." diyerek Esad'ın talebine yeşil ışık yaktı.

Başkan Erdoğan: Suriye'yle diplomatik ilişkiler kurulmaması için hiçbir sebep yok

İki ülke arasında karşılıklı adımlar sürerken dün Esad dikkat çeken bir çıkış yaptı.



ESAD: TERÖRLE MÜCADELE HER İKİ ÜLKENİN ORTAK ÇIKARI

Esad, Suriye Halk Meclisi'ni Ankara - Şam hattındaki gelişmelere ilişkin bilgilendirdi. Komşu ülkelerle çatışmayan ilkeler ve ortak çıkarlar doğrultusunda hareket ettiklerini belirten Esad, terörle mücadelenin her iki ülkenin de ortak çıkarı olduğunun altını çizdi.

Türkiye'nin masaya getirdiği şartlar ve Suriye'nin istekleri konusunda bir sorunun olmadığını belirten Beşşar Esad, "Mesela Türk yetkililerin sürekli dile getirdiği konu mülteciler ve terör meselesi. Suriye'nin sürekli dile getirdiği şey ise, Suriye topraklarından çekilme meselesi ve aynı zamanda terör meselesidir. Bu başlıkların dördünde de bir sorunumuz olduğuna inanmıyoruz, ister Suriye başlıkları olsun, ister Türkiye başlıkları" değerlendirmesinde bulundu.