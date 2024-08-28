11 ilde Kıskaç 25 operasyonu! Bakan Yerlikaya duyurdu: 20 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 11 ilde FETÖ'ye yönelik 'Kıskaç-25' operasyonlarında 20 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik eden Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki FETÖ'cülere göz açtırmayacağız. Terör örgütleri ve onların iş birlikçilerine karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" dedi. İşte detaylar...
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 11 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen "Kıskaç-25" operasyonlarında 20 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM, İstihbarat ve KOM başkanlıkları koordinesinde, il emniyet müdürlükleri TEM ve KOM şube müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu Adana, Ankara, Antalya, Çorum, Elazığ, İstanbul, İzmir, Ordu, Samsun, Kahramanmaraş ve Van'da FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-25" operasyonları düzenlendiğini belirtti.
20 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Terör örgütleri ve işbirlikçilerine karşı operasyonların kararlılıkla devam edeceğini ifade eden Yerlikaya, operasyonlarda 20 şüphelinin yakalandığını aktardı.
Bakan Yerlikaya, operasyonlara ilişkin şu bilgileri verdi:
"Şüphelilerin, örgütün sözde 'askeri mahrem yapılanması' içerisinde faaliyette bulundukları, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları ve örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatlarının bulunduğu, örgütün kripto haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı oldukları, ifade ve teşhislerde adlarının geçtiği ve FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunduğu tespit edildi."
Yerlikaya, operasyonlara ilişkin görüntüleri de paylaşarak, polis ekiplerini tebrik etti.
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