11 ilde Kıskaç 25 operasyonu! Bakan Yerlikaya duyurdu: 20 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 11 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen "Kıskaç-25" operasyonlarında 20 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM, İstihbarat ve KOM başkanlıkları koordinesinde, il emniyet müdürlükleri TEM ve KOM şube müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu Adana, Ankara, Antalya, Çorum, Elazığ, İstanbul, İzmir, Ordu, Samsun, Kahramanmaraş ve Van'da FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-25" operasyonları düzenlendiğini belirtti.