Türkiye'nin yeni savunma karargahı: Ay Yıldız! 2025'te tamamlanacak
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2021 yılında temelini attığı Milli Savunma Bakanlığı ve bağlı kuvvetlerini bir araya toplayacak Ay Yıldız Karargahı savunmanın yeni kalesi olacak. Türkiye'nin gelecekteki savunma karargahı olacak Ay Yıldız Projesi, dizaynı, özgünlüğü, büyüklüğü ve teknolojik özellikleriyle dünyadaki en modern ve fonksiyonel karargahlar arasındaki yerini alacak. Başkan Erdoğan'ın, Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü olan 30 Ağustos 2021'de temelini attığı Ay Yıldız Müşterek Karargâh Projesi'nde sona yaklaşılıyor.
Ankara Etimesgut'ta 12,6 milyon metrekarelik arazi üzerinde konumlandırılan projede 890 bin metrekarelik kapalı alanda Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri aynı kampüste toplanacak.
Başkan Erdoğan'ın "Her şeyiyle, duruşuyla düşmana korku, dosta güven veren bir yapıyı meydana getirmiş olacağız" ifadesiyle tüm dünyaya duyurduğu karargâh, ABD Savunma Bakanlığı "Pentagon"dan büyük olacak.
13 BİN FİDAN DİKİLECEK
Karargâhtaki yeşil alanların oluşturulması için Milli Savunma Bakanlığı ile Çevre Bakanlığı arasında bir protokol imzalandı.
Bu kapsamda yapılan arazi incelemeleri ve teknik değerlendirmeler neticesinde iklim değişikliğiyle mücadele, arazi bozulumunun engellenmesi, yeni karbon yutak alanı oluşturma, çölleşme ve erozyonun önüne geçilmesi amacıyla yapılacak çalışmalar belirlendi.
Buna göre, 2024-2028 yıllarına yayılacak şekilde ağaçlandırma yoluyla yeni karbon yutak alanlarının oluşturulması hedefiyle "Erozyonla Mücadele, İklim Değişikliğine Uyum Kapsamında Yeni Karbon Yutak Alan Oluşturma Projesi'' 1. Etap çalışmalarına başlanıldı.
Bu kapsamda yalnızca 2024'te yerleşke içerisinde; ağaçlandırmaya uygun yaklaşık 20 hektarlık alanda 13 bin fidan dikilecek. Devam eden yıllarda da yapılacak çalışmalarla fosil yakıtlardan kaynaklı sera gazlarıyla, bunları yutan yeşil alanların birbirine eşitlenmesi anlamına gelen net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda iklim değişikliğine karşı dirençli bir kampüs oluşturulacak.
ORTAK ÇATI, GÜÇLÜ ALTYAPI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü olan 30 Ağustos 2021'de Ay Yıldız Müşterek Karargâh Projesi'nin temelini atmıştı.
Erdoğan törende, Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığının 1930'lu yıllarda, Kara Kuvvetleri binasının 1937, Deniz ve Hava Kuvvetlerinin müşterek binalarının 1960 yılında inşa edildiğini, Hava Kuvvetlerinin 1985 yılında ayrı bir binaya taşındığını anımsatmıştı.
"Siber güvenliğin, siber savunmanın konuşulduğu böyle bir dönemde bize böyle bir Ay Yıldız Projesi yakışır" diyen Erdoğan, "Bölgesinin ve dünyanın yükselen yıldızı Türkiye'nin savunma ihtiyaçlarına cevap verecek bu güzel, muhteşem projenin milletimize, ülkemize ve ordumuza hayırlı olmasını diliyorum. Kahraman ordumuzun gücüne güç ekleyeceğinden şüphe etmediğim bu projenin aynı zamanda başkentimize ve bu bölgeye ayrı bir değer katacağına inanıyorum" değerlendirmesinde bulunmuştu.
ABD BASININDA GÜNDEM OLMUŞTU
Ay Yıldız Projesi, ABD merkezli yayın organları başta olmak üzere uluslararası pek çok yayın kuruluşunda gündemin ilk sıralarında yer almıştı.
ABD merkezli haber sitesi Business Insider haberinde, "Türkiye'nin Ay Yıldız askeri kompleksi, Pentagon'dan daha büyük olacak" ifadelerine yer verirken, Başkan Erdoğan'ın konuşmasından alıntılar yaparak "Ay Yıldız, Erdoğan'ın Türkiye'nin askeri gücünü artırma misyonunun sonuncusu" diye yazmıştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Memura 2025 zammı oluştu: En düşük memur emeklisine %43.31’lik ayar kapıda! Polis, öğretmen, hemşire, jandarma…
- B sınıfı ehliyeti olana yeni düzenleme: Artık araç kullanamayacaklar... Şartları değişiyor!
- DGS sonuçları BUGÜN AÇIKLANIR MI? 2024 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, son durum ne? ÖSYM AİS sonuç sayfası
- HAVA DURUMU | Sağanak yağış çok kuvvetli geliyor! Meteoroloji İstanbul için saat verdi
- Ağustos ayı sonuna kadar budamanız gereken 3 bitki! Seneye şıp diye büyüyecek!
- Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? Çaykur Rizespor-FB maçı şifresiz mi?
- Bu kan grubuna sahip olanların zekası fişek gibi çıkıyor: A Rh (+), 0 Rh (-), AB, B, 0...
- Ve Netleşti: 10.250 TL üstü ve 28.900 TL altı maaş alana yatacak! Liste geldi, 22.000 TL o tarihlerde...
- Topuklarınızdaki çatlakları geçirecek yöntem! Bir haftada 1-2 kere yapmanız yeterli: Lokum gibi olacak!
- 2161 günle 6 yıl erken emeklilik piyangosu! SGK'dan anons yapıldı: 4600-5500 günle...
- YKS mazeret kayıt takvimi 2024 | Üniversite kayıtlarını kaçıranlara mazeret kayıtları ne zaman, şartları neler?
- ASELSAN iş başvuru ekranı 2024 | KPSS ŞARTSIZ ASELSAN 60 farklı kadroda alımlara başladı! İşte kadrolar ve başvuru detayları...