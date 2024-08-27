Türkiye’nin yeni savunma karargahı: Ay Yıldız! 2025’te tamamlanacak

"Siber güvenliğin, siber savunmanın konuşulduğu böyle bir dönemde bize böyle bir Ay Yıldız Projesi yakışır" diyen Erdoğan, "Bölgesinin ve dünyanın yükselen yıldızı Türkiye'nin savunma ihtiyaçlarına cevap verecek bu güzel, muhteşem projenin milletimize, ülkemize ve ordumuza hayırlı olmasını diliyorum. Kahraman ordumuzun gücüne güç ekleyeceğinden şüphe etmediğim bu projenin aynı zamanda başkentimize ve bu bölgeye ayrı bir değer katacağına inanıyorum" değerlendirmesinde bulunmuştu.