Türkiye’nin ilk astronotuna ödül! Alper Gezeravcı altın madalya aldı

İLK ASTRONOTUMUZA ALTIN MADALYA

Panelde gençlerin sorularını yanıtlayan Gezeravcı'ya, İsveç Astronomi Gençlik Derneği tarafından uzaydaki başarılı çalışmaları nedeniyle altın madalya verildi.

Gezeravcı, "Ax-3'ün görevi bünyesinde ülkelerimiz adına icra ettiğimiz bu program; İsveç gençliği açısından da taşıdığı mana ve onlara katkısı önemli olduğu için bizi madalya ile onurlandırdılar" dedi.