Türkiye'nin ilk astronotuna ödül! Alper Gezeravcı altın madalya aldı
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı yine gururlandırdı. Gezeravcı uzaydaki başarılı çalışmaları nedeniyle altın madalya ile ödüllendirilirken "Ax-3'ün görevi bünyesinde ülkelerimiz adına icra ettiğimiz bu program; İsveç gençliği açısından da taşıdığı mana ve onlara katkısı önemli olduğu için bizi madalya ile onurlandırdılar" şeklinde konuştu.
İsveç Astronomi Gençlik Derneği, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'yı uzaydaki başarılı çalışmaları nedeniyle altın madalya ile ödüllendirdi.
Türkiye'nin ilk insanlı uzay yolculuğunun da gerçekleştiği sefer kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) giden astronotlar Alper Gezeravcı, Michael Lopez-Alegria, Walter Villadei ve Marcus Wandt'dan oluşan Axiom Mission 3 (Ax-3) ekibi, İsveç'in başkenti Stockholm'de Astronomi Gençlik Derneğinin düzenlediği panele katıldı.
İLK ASTRONOTUMUZA ALTIN MADALYA
Panelde gençlerin sorularını yanıtlayan Gezeravcı'ya, İsveç Astronomi Gençlik Derneği tarafından uzaydaki başarılı çalışmaları nedeniyle altın madalya verildi.
Gezeravcı, "Ax-3'ün görevi bünyesinde ülkelerimiz adına icra ettiğimiz bu program; İsveç gençliği açısından da taşıdığı mana ve onlara katkısı önemli olduğu için bizi madalya ile onurlandırdılar" dedi.
İsveç'te birkaç gün daha programlara katılacağını aktaran Gezeravcı, şu sözleri kullandı:
"Ülkemizin ilk uzay misyonunu şubat ayında tamamlamamızın ardından ülkemize dönüşle birlikte yoğun çalışmalar yaptık. Çeşitli üniversitelimizde, halkımızla bulaşabileceğimiz her fırsatta, görevimizin icrasını gelecek nesillere ilham verecek şekilde bütün hikayesini anlatmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda Ax-3 görevini icra ettiğimiz astronotlarımız birlikte, 2 ve 5 Haziran tarihleri arasında, ilk buluşmamızı Türkiye'de gerçekleştirmiştik. İkinci buluşmayı da İsveç'te gerçekleştiriyoruz."
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