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Metris Cezaevi'nde yangın paniği! İlk açıklama geldi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.08.2024 01:11 Güncelleme: 28.08.2024 01:36
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Metris Cezaevi’nde yangın paniği! İlk açıklama geldi

İstanbul'da bulunan Metris Cezaevi'nde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Müdahale ile alevler söndürülürken yangına ilişkin Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden bir açıklama geldi. Açıklamada yangının neden çıktığı belirtilirken olaydan etkilenen mahkum veya personel de olmadığı kaydedildi.

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