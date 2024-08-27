Turizm Bakanı Ersoy ile Ulaştırma Bakanı Uraloğlu Trabzon’un turizm bölgelerini ziyaret etti

Tırmanış parkurundaki sporcular ile de bir araya gelen Uraloğlu ve Ersoy, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Hıdırnebi Yaylası'nı da ziyaret etti. Bölgede incelemelerde bulunan bakanlar, yayla ve çevresindeki turistik düzenleme projesi hakkında yetkililerden bilgiler aldı.

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