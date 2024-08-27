"MEB adabımuaşeret dersini imamların vermesi için hazırlık yaptı" iddiasına yalanlama

ʺMEB adabımuaşeret dersini imamların vermesi için hazırlık yaptıʺ iddiasına yalanlama

İddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Öğretmenlik alanları ders atama ve okutma esasları, MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20 Şubat 2014 tarih ve 9 sayılı kurul kararı ile onaylanarak yayımlanmıştır. İlgili kurul kararına göre; adabımuaşeret dersi bakanlıkça belirlenen eğitimleri tamamlayarak bu dersle ilgili sertifikası olan tüm alan öğretmenleri tarafından okutulmaktadır. Dolayısıyla öğretmenler dışında kimsenin adabımuaşeret dersini okutması söz konusu değildir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."