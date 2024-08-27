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Bakan Fidan'dan Azerbaycan ile kardeşlik vurgusu! "İyi günde kötü günde"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.08.2024 19:04 Güncelleme: 27.08.2024 19:33
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Bakan Fidan’dan Azerbaycan ile kardeşlik vurgusu! İyi günde kötü günde

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Fidan yaptığı açıklama iki ülkenin kardeşliğine vurgu yaparak "Her iki ülke (Türkiye ve Azerbaycan) daima bir millet iki devlet anlayışıyla hareket etmiştir. Bundan sonra da iyi günde kötü günde birlikte olmaya devam edecektir" şeklinde konuştu.

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