Esenyurt'ta "turnuva" adı altında PKK propagandası! CHP'li belediyenin göz yumduğu skandalda tutuklamalar var

EVİNDEN TERÖRİST ÖCALAN'IN KİTABI ÇIKTI

DEM Parti Esenyurt İlçe Teşkilatı yöneticisi şüpheli R.Y, hakimlikteki ifadesinde, turnuvaya katıldığını ama şarkıya eşlik etmediğini ileri sürdü. Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın kitabını önceden aldığını savunan R.Y, "Evimde öylece duruyordu. Propaganda içerikli bir şey yapmadım." ifadelerini kullandı.

SKANDAL İFADE! ELEBAŞINA "ÖNDER" DEDİ

Zanlı O.T. ise hakkındaki iddiaların doğru olmadığını, halay çektiğini, yalnız slogan atılıp şarkı söylediğini fark etmediğini savunarak "Grupta mesajım yoktur. Önderliğe yazan yazıda kesinlikle 'önderlik' değil önerliktir. Bu sebeple önerlik kelimesini kullanmıştım. Yazım hatası olmuştur." dedi.

Tutuklanan şüphelilerden Y.O. ise şarkıyı bilmediğini, telefonundaki video, arama geçmişi ve yazışmaların kendisine ait olmadığını, birinin telefonunu alarak mesaj atmış olabileceğini ileri sürdü.