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Esenyurt'ta "turnuva" adı altında PKK propagandası! CHP'li belediyenin göz yumduğu skandalda tutuklamalar var

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.08.2024 19:15 Güncelleme: 27.08.2024 19:20
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Esenyurt’ta turnuva adı altında PKK propagandası! CHP’li belediyenin göz yumduğu skandalda tutuklamalar var

Esenyurt'ta terör propagandası için ekipler harekete geçti. DEM Parti İstanbul Gençlik Meclisinin organize ettiği sözde halı saha turnuvasında terör örgütü PKK/KCK propagandası yapıldı. CHP'li Esenyurt Belediyesinin göz yumduğu skandal görüntüler sonrası operasyon için düğmeye basıldı. İstanbul'da düzenlenen 8 ayrı operasyonda terör propagandası yapıldığı gerekçesiyle gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Öte yandan şüphelilerin ifadeleri de ortaya çıktı.

Esenyurt'ta, DEM Parti İstanbul Gençlik Meclisince organize edilen halı saha turnuvasında terör örgütü PKK/KCK propagandası yapıldığı gerekçesiyle gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

"TURNUVA" KILIFLI TERÖR PROPAGANDASI

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı İstihbarat ve Terörle Mücadele şube müdürlükleri ekipleri, Esenyurt'ta 18 Ağustos'ta DEM Parti İstanbul Gençlik Meclisi tarafından "Gülistan Doku Futbol Turnuvası" organizasyonunda halı sahada terör örgütü PKK/KCK propagandası yapılmasına ilişkin 22 Ağustos'ta Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında harekete geçti.

OPERASYON İÇİN DÜĞMEYE BASILDI

Ekiplerin İstanbul'un 4 ilçesindeki 8 ayrı adrese düzenlediği operasyonda DEM Parti Esenyurt İlçe Teşkilatı yöneticilerinden R.Y. ve A.A'nın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli yakalandı.

YAKALANAN ŞÜPHELİLERDEN 3'Ü TUTUKLANDI

Şüphelilerden biri polisteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, 5'i adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet savcılığındaki sorguları sonrası hakimliğe çıkartılan zanlılardan A.A, O.T. ve Y.O. tutuklandı.

Haklarında yurt dışına çıkış yasağı getirilen R.Y. ve A.A'ya ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

EVİNDEN TERÖRİST ÖCALAN'IN KİTABI ÇIKTI

DEM Parti Esenyurt İlçe Teşkilatı yöneticisi şüpheli R.Y, hakimlikteki ifadesinde, turnuvaya katıldığını ama şarkıya eşlik etmediğini ileri sürdü. Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın kitabını önceden aldığını savunan R.Y, "Evimde öylece duruyordu. Propaganda içerikli bir şey yapmadım." ifadelerini kullandı.

SKANDAL İFADE! ELEBAŞINA "ÖNDER" DEDİ

Zanlı O.T. ise hakkındaki iddiaların doğru olmadığını, halay çektiğini, yalnız slogan atılıp şarkı söylediğini fark etmediğini savunarak "Grupta mesajım yoktur. Önderliğe yazan yazıda kesinlikle 'önderlik' değil önerliktir. Bu sebeple önerlik kelimesini kullanmıştım. Yazım hatası olmuştur." dedi.

Tutuklanan şüphelilerden Y.O. ise şarkıyı bilmediğini, telefonundaki video, arama geçmişi ve yazışmaların kendisine ait olmadığını, birinin telefonunu alarak mesaj atmış olabileceğini ileri sürdü.

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